¡ÚÆüËÜ³ô¡Û½éÂå¤ò¾å²ó¤ë¥Ò¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Î¡Ö¥×¥í¸·Áª¡¦´ØÏ¢´ë¶È£µÁª¡×¤ò¼ÂÌ¾¾Ò²ð
Ç¤Å·Æ²<7974>¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¿··¿¥²¡¼¥àµ¡¡ÖNintendo Switch 2¡×¤¬¡¢2025Ç¯6·î5Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂåSwitch¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô1²¯5,212ËüÂæ¡¢¥½¥Õ¥È13²¯9,123ËüËÜ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¥Ï¡¼¥É¡É¤À¡£Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·µ¡¼ï¤Ï¡¢½éÂå¤ò¾å²ó¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Îµ¤ÇÛ¤òÁá¤¯¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï7.9¥¤¥ó¥Á¤È¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡Ê6.2¥¤¥ó¥Á¡Ë¤è¤êÂç·¿²½¤µ¤ì¡¢²èÌÌ²òÁüÅÙ¤Î¸þ¾å¤äHDRÂÐ±þ¡Ê¹â²è¼Á±ÇÁüµ»½Ñ¡Ë¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¿·µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë12¿ÍÆ±»þÄÌÏÃµ¡Ç½¤ä¡¢ÀìÍÑ¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿´éÉ½¼¨µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Â¿¿Í¿ô¥×¥ì¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎSwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¤¬¸¶Â§¤¹¤Ù¤Æ¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½éÂå¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¤ê´¹¤¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Ç¤Å·Æ²¤Ç¤Ï¡Ö½éÂåSwitch¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁÆÍøÎ¨¡ÊÇä¾å¹â¤«¤éÇä¾å¸¶²Á¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Íø±×Î¨¡Ë¤ÏÄã¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¬¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¾å¿¶¤ì¸ú²Ì¤ä¡¢½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤¿¥½¥Õ¥È¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ú²Ì¤Ï½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë´üÂÔ¤Ï½½Ê¬¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡Ê2432¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê5·î30Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡2,785.5±ß
2023Ç¯¤ËÇ¤Å·Æ²¤È¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖNintendo Systems¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ðÈ×µ»½Ñ³«È¯¤ä±¿ÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Switch 2¤Î¹âÅÙ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡Ç½¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡ÖPokemon Trading Card Game Pocket¡Ê¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ë¡×¤ÏÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÎß·×1²¯¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Ç¤Å·Æ²¤È¤ÎÄó·È´Ø·¸¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤âÇ¤Å·Æ²¤Î»ý¤ÄIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¤ËÆ±¼Ò¤¬´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê²þÁ±¡×¤Ë¤è¤ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÄ¹´ü±¿±Ä¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤í¤¦¡£
AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¸úÎ¨²½¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤âÀÑ¶Ë²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Switch 2»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³ÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥«¥×¥³¥ó¡Ê9697¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê5·î30Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡4,300±ß
2026Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ5%Áý¤Î510²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢9´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥½¥Õ¥ÈÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î5,400ËüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï94%¤ò·×²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
Switch 2¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Íµ¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡×¤ò´Þ¤à2ºîÉÊ¤òÆ±Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡×¤Ï¿·¤¿¤ÊÁàºî¥â¡¼¥É¤äÇòÇ®¤·¤¿e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Switch 2¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´üÅª¤Ê·Ð±ÄÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡ÖËè´ü¡¢±Ä¶ÈÁý±×¡Ê10%°Ê¾å¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍÎÏ¥½¥Õ¥È¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÈÎÇä¤ò°ÂÄê¼ý±×¸»¤È¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿³«È¯¹©Äø¤Î´ÉÍý¤Ë¤è¤ê227¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬¶¯¤ß¤À¡£Æ±¼Ò¤ÎÃæ´üÅª¤Ê°ÂÄêÀ®Ä¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡Ê7552¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê5·î30Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡5,200±ß
´á¶ñ¡¢±ÇÁü²»³Ú¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤Î4Ê¬Ìî¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¡£Ìó700¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÌó1,200¼Ò¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¤Å·Æ²¾¦ºà¤Î30%°Ê¾å¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎSwitchÈ¯Çä»þ¡Ê2017Ç¯3·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à»ö¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬2017Ç¯3·î´ü¤Î4²¯±ß¤«¤é2018Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï12²¯±ß¤ØµÞ³ÈÂç¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¤ÏÈ¯Çä½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥½¥Õ¥È¤Î½¼¼Â¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ý±×³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ö¶È¤â¹¥Ä´¤À¡£2019Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Ögashacoco¡Ê¥¬¥·¥ã¥³¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÇÌó120Å¹ÊÞ¤ËÃ£¤·¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï640²¯±ß¤È¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÇÜÁý¤·¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤Þ¤ÇµÒÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¹ñÆâ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç³¤³°Å¸³«¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Å¸³«¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¾å¾º¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
NISSHA¡Ê7915¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê5·î30Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡1,301±ß
Ç¤Å·Æ²¤ÈÆ±¤¸¤¯µþÅÔ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ëNISSHA¤Ï¡¢ÀÅÅÅÍÆÎÌÊý¼°¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡Ê»Ø¤ÎÀÅÅÅµ¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤ÆÁàºî¤òÇ§¼±¤¹¤ëÊý¼°¡Ë¤Ç100%¶á¤¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤â¹â¤¤¼ý±×À¤ò»ý¤Ä¼çÎÏÀ½ÉÊ¤À¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Î½ÅÍ×À¤Ï¸åÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤Ï»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂçÃÀ¤ÊÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°åÎÅ»ö¶È¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¾å¹âÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë°åÎÅ»ö¶È¤ÎÈæÎ¨¤ò¸½¾õ¤Î2³ä¤«¤é2030Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï5³äÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë·×²è¤À¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´ï¸þ¤±ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤òÌó90²¯±ß¤ÇÇã¼ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎCDMO¡Ê³«È¯À½Â¤¼õÂ÷¡Ë»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Ï15.1²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.9%Áý¡Ë¤È¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£Switch 2¤ÎÈ¯Çä¤È¤¤¤¦Ã»´üÅª¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢PBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë0.5ÇÜÂæ¤«¤é¤Î¿å½àÄûÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÇÃÏ¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤í¤¦¡£
¥á¥¬¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê6875¡Ë
¢£³ô²Á¡Ê5·î30Æü»þÅÀ½ªÃÍ¡Ë¡¡4,895±ß
Æ±¼Ò¤âÇ¤Å·Æ²¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤¯¡¢Nintendo Switch¤Î¥²¡¼¥à¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë»È¤ï¤ì¤ë³ÊÇ¼ÍÑLSI¤ä¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥â¥ê¤ò¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡À¤Âåµ¡¤ÎSwitch 2¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÀÇ½²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤ÎSwitch¤è¤ê¤â¹âÃ±²Á¤Ê¥á¥â¥ê¥Á¥Ã¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Ã±²Á¸þ¾å¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½éÂåSwitch¤ò¾å²ó¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÍÑ¥á¥â¥ê¤Î¼ûÍ×¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
2026Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓ·×²èÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë100²¯±ß¡Ê¾å¸Â170Ëü³ô¡¢È¯¹ÔºÑ³ô¼°¿ô¤Î10.0%¡Ë¤Î¼«¸Ê³ô¼èÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ê¼èÆÀ´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î15Æü¤«¤é2026Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¡¢Á´³ô¾ÃµÑÍ½Äê¡Ë¡£
ÊÝÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñSiTime¡ÊSITM¡¢Nasdaq¾å¾ì¡Ë¤Î³ô²Á¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯3·îËö¤ÎBPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê½ã»ñ»º¡Ë¤Ï6,901±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ1,261±ßÁý¡Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À¡£Ãæ´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖPBR1.0ÇÜ°Ê¾å¡×¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
½éÂåSwitch¤¬ÃÛ¤¤¤¿1²¯Âæ»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤Î¾å¤Ë¡¢¿Ê²½¤·¤¿µ¡Ç½¤È¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ë°ìÃÊ¤Î¾å¾ºÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È´ØÏ¢¤ÎÀ®Ä¹À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Î¥Ï¡¼¥É´ØÏ¢¤Î¿å½à½¤Àµ¤Ë¤â½½Ê¬¤Ê´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÌó20Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¤ò¡Ö100Ëü±ß¡×Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éº£¤¤¤¯¤é¡©
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ,
¥Í¥¸,
Ë¡Í×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Û¥Æ¥ë,
Ë¬Ìä²ð¸î,
³¤,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç