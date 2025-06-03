3½µ¤Ö¤êÃÍ²¼¤¬¤ê¤â5¥¥í¤Ç4260±ß¡ÄÊÆ²Á³Ê¤Î¹âÆÂ³¤¯¡¡Ãæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÄ®¤ÎÊÆÅ¹ÂÐ¾Ý¤Î¡È¿ï°Õ·ÀÌó¡ÉÈ÷ÃßÊÆ¤Î¿½ÀÁ¤Ë1450·ï
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬3½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î19Æü¤«¤é25Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤Î5kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê25±ß°Â¤¤4260±ß¤Ç¤·¤¿¡£
3½µ¤Ö¤ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÎÌó2ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ç¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢Ãæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÄ®¤Î¥³¥áÅ¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÇä¤êÅÏ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿½ÀÁ¤Î¼õÉÕ¤¬Ìó1450·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÄ®¤Î¥³¥áÅ¹¸þ¤±¤ËÀß¤±¤¿2Ëü¥È¥ó¤ÎÏÈ¤¬¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2Æü¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£