¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÃæ³Ø¤ÎÉô³èÆ°¡¡ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò
¡¡¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°±¿±Ä¤òÌ±´Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ä´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢NPO¤Ê¤É¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡ÖÃÏ°è°Ü¹Ô¡×¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÈÊ¸²½Ä£¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï¿·¤¿¤ÊÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤ò²þ³×¼Â¹Ô´ü´Ö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢31Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËµÙÆü¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÉô³èÆ°¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÊ¿Æü¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡ÃÏ°è°Ü¹Ô¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¡×¤Ë²þ¤á¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÈÃÏ°è¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ËÉô³èÆ°¤ÇÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¡¢»î¹ç¤ä¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃç´Ö¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾¯»Ò²½¤ËÈ¼¤¤À¸ÅÌ¿ô¤¬¸º¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¤Éô³èÆ°¤¬¤Ê¤¤³Ø¹»¤â¤¢¤ë¡£µÙÆü¤ÎÉô³èÆ°¤Ï¶µ°÷¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤Í×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÉô³èÆ°¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Ã±°Ì¡¢¶µ°÷¤Î»ØÆ³¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Éô³èÆ°¤Î¶µ°éÅª°ÕµÁ¤ÈÌò³ä¤òÃÏ°è¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢À¸ÅÌ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¤è¤¦¼õ¤±»®¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£
¡¡¹ñ¤ÏÅö½é¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÇµÙÆü¤Î°Ü¹Ô¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤¬µ°Æ»½¤Àµ¤·¤¿¡£ÀÛÂ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡¢Ê¿Æü¤ÈµÙÆü¤Î»ØÆ³¤Î°ì´ÓÀ¤ò¤É¤¦ÊÝ¤Ä¤«¡£ÂÎÈ³¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÂÐºö¡¢»ØÆ³¤·¤¿¤¤¶µ°÷¤¬¶ÐÌ³³°°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡Ö·ó¿¦·ó¶È¡×¤Îºß¤êÊý¤â¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¡£ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Ç¤Ï»ö¾ð¤â°Û¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Î²ò·èºö¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Þ¤Þ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢³ÆÀ¸ÅÌ¤ÎÂ¿´¶¤Ê3Ç¯´Ö¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤Ã¤¿´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤ËÃæ³Ø¹»»ÜÀß¤Î³«Êü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤ä¤±¤¬¡¢²Æ¾ì¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢¸¦½¤²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤ä±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¶¦Í¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¡£24Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËµÙÆü¤Î°Ü¹Ô¤äÂ¾¹»¤È¤Î¹çÆ±³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿Éô³èÆ°¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢±¿Æ°Éô¤Ç37¡ó¡¢Ê¸²½Éô¤Ç¤Ï28¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤ä»ÔÄ®Â¼Ç¤¤»¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ä»ñ¶âÌÌ¤Ç¹ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸å²¡¤·¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡³Æ¶¥µ»¤ÈÊ¸²½¤ÎÅý³çÃÄÂÎ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ØÆ³¼Ô¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ö¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î¹½ÃÛ¤È³èÍÑ¤ÏÍ¸ú¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£Ê£¿ô¹»¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÃÄÂÎ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤é¤ì¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤Ê¤ÉÈñÍÑÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¤À¤¬¡¢¸øÅª»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¡£