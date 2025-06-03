¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¥Õ¥£ー¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æº£ÅÙ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×ÉðÅÄº½Å´¤¬¥³¥áÉÔÂ¤Ø¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë6·î2Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤È¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´»á¤¬¡¢¥³¥áÉÔÂ¤¬¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÅý·×¤Ç2021Ç¯¤Ë¼ûÍ×¤ò²¼²óÀ¸»ºÎÌ¤¬2023Ç¯¤ÎÉÔºî¤Ç¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¤³¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ÇÇã¤¤¤À¤á¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÜÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ËÜ´Ý¤ÎÏÃ¤À¤è¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Û¤Éºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¼ûÍ×¤¬¥ªー¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ¤äÌÔ½ë¤Ê¤É¿§¡¹½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍ×°ø¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¼êÉÕ¤«¤º¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
ÉðÅÄº½Å´¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¸ºÈ¿À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûµë´Ø·¸¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤âµ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇã¤¤Î¯¤á¤¬µ¯¤¤¿¤¢¤È¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È·ÑÂ³Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡£º£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¡£È÷ÃßÊÆ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤À¤±¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤Æ¡¢¹â¤¤¤ªÊÆ¤¬Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÍÃÊ¤â²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÊÆÇÀ²È¤ÎÊý¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼ûµë´Ø·¸¤«¤é¤¯¤ë¿·¤·¤¤¤ªÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤ò¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°é¤Æ¤Æ¤ëÂ¦¤È¤«¤ªÅ¹Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£ー¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æº£ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×