´äÅÄ¹äÅµ¡ß¼¬ÅÄºÌ¼î¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥·ー¥ó¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë7·î´ü¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»²¹Í¡§´äÅÄ¹äÅµ¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤Ç¡È¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡É¤Ë¡¡¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ë¼¬ÅÄºÌ¼î
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¸¶ºî¡¢ÍÍ®¤Þ¤µ¤ºî²è¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¥·¥êー¥º¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë°åÎÅ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¡Ö°åÎÅ²á¸í¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«»¦¤·¤¿Éã¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¶âÀ®¤ò´äÅÄ¡¢ÌÄÌÚ¤ÎËÜÀ¤òÄÏ¤ß¤«¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÌëÄ¹°¡µ¨¤ò¼¬ÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡´äÅÄ¤È¼¬ÅÄ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¤¬°å»Õ¤ò¼¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢»öÌ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌëÄ¹¤âÆ¯¤¯Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡ÖDr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¿ÍÊªÁü¤äÆ°¤¤ò´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢ËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Âæ»ì¤Î¥·ー¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜÈÖ¤«¤é¤Ò¤È¤¿¤ÓÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥·ー¥ó¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢¼¬ÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÌëÄ¹¤ò±é¤¸»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃµ¤êÃµ¤ê»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Âæ»ì¤Î»£±Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü´äÅÄ¹äÅµ¡ÊÌÄÌÚ¶âÀ®Ìò¡Ë¤Ä¤¤¤Ë¡ÖDr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÏËÜÆÉ¤ß¤Ç¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹Âæ»ì¤Î¥Ñー¥È¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥·ー¥ó¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü¼¬ÅÄºÌ¼î¡ÊÌëÄ¹°¡µ¨Ìò¡Ë»ä¤Ïº£¤«¤éÂô»³Ãý¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡Ä¡£º£Æü¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÌëÄ¹¤ò±é¤¸»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃµ¤êÃµ¤ê»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥È¤¬¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥·¥Æ¥£´¶¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌëÄ¹¤Î°áÁõ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹Âæ»ì¤Î»£±Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë