Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿µÒÀÊ¤ÎÂçÊª¡¡¼Â¶·ÀÊ¤Ï»î¹ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¡¢Ä¾·â¤Ë¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ä¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë3-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿3Ï¢Àï¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë°Õ³°¤ÊÂçÊª¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£»î¹ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇµÞî±¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡Ö»ä¤Ï²¼¼ê¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡È¥×¥ì¡¼¡É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î9²ó¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç7ÈÖ¥¦¥§¥ë¥º¤ÎÂÇµå¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£Á´ÊÆÃæ·Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¼Â¶·¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥Ù¥Ã¥Á»á¤¬¡Ö¤³¤Îµå¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤¬Êáµå¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²òÀâ¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Ú¥ì¥¹»á¤Ï¡ÖºÇÁ°Îó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥Ù¥Ã¥Á»á¤Ï¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬ÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¤Ê¥Ü¥é¥¹»á¤À¤È»ØÅ¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥Í¥ë¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥½¥È¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ý¤ÄÂçÊª¤À¡£¥Ú¥ì¥¹»á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ü¥é¥¹»á¤¬Ä¾ÀÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤Ï¥Ü¥é¥¹»á¤Î¤â¤È¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤¬¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ¹Ç¯Áª¼ê¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¼¼ê¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥¾¥ÊÀï¤Ç1¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤Ï¾¯¤·¥Í¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿³È½¤¬°ìÈÖµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤é¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âµ¯¤³¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿³È½¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡ÈÀ¹¤Ã¤¿¡É¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Ú¥ì¥¹»á¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¸µ¤ËÍî¤Á¤Æ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¼Â¶·ÀÊ¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌã¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¾Þ4ÅÙ¼õ¾Þ¤ÎÌ¾¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë