¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¤¨¡ªÀé²ìÞæÂç¤Ë¡ÈÂÇ¼Ô¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡É¡Ä ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¹Ó¤ì¤ë¢ª¥Ð¥Ã¥È¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤â¤Ö¤óÅê¤²¤ë¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ê¤·w¡× ËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä8¡Ý2¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê5·î31Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6·î1Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀé²ì¤ËÂÇ¼Ô¤¬¥¤¥é¥¤¥é¢ª¿§¡¹¤Ö¤óÅê¤²¤ë
5·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î1Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÂÐ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂç¤Ë»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
0-1¡¢¥á¥Ã¥Ä1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î1²óÉ½¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿4ÈÖ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀé²ì¤Ï¡¢½éµå¡¢2µåÌÜ¤È¡¢Æâ³°Äã¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»¶¤é¤¹¤â¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤¬¤³¤ì¤ò¤è¤¯¸«¶Ë¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-0¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·3µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤¿142km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-1¡¢Â³¤¯4µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄÀ¤à¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ2-2¤È¥«¥¦¥ó¥ÈÀ°¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ5µåÌÜ¡¢Àé²ì¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë132km/h¡¢Íîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¿¶¤é¤»¤Ë¤«¤«¤ë¤â¡¢¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤¬¤³¤ì¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢Àé²ì¤¬³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È¤ä¤ä³°¤·µ¤Ì£¤ËÅê¤¸¤¿133km/h¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ê¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤ÏÂÇÀÊ¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¡¢¶õ¿¶¤ê¡£²×Î©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¼êÂÞ¤òÃ¦¤®¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Àé²ì¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤è¤Êw¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ê¤·w¡×¡ÖÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ä¤ó¡×¡Ö´°Á´¤Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤¿¤Ê¡×¡ÖÍÑ¶ñ¤ÏÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£µ¨¤ÎÀé²ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î»î¹ç¤´¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÈÄ¾µå¤ÎÈæÎ¨¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯¤½¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤âÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤ê¤¤ì¤º¤Ë»°¿¶¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¡È²×Î©¤Á¤ÎËÞÂà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤½¤ó¤ÊÀé²ì¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÅêµå¤Ë¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë