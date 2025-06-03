¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò¡ÉÌµÌÈµö¤Ç°û¼ò±¿Å¾¡É¡¡²Æì¸©¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¼ÖÆâ¤Ë°û¤ß¤«¤±¤Î´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤
2Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ²Æì¸©¤Î53ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÇÏ½Ð¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ò¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÈ¯¸«¤·Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¼ò¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤¬¸Æµ¤¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¶á¤¤¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÈÌµÌÈµö±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©À¾¸¶Ä®¤Î¼«¾Î¡¦ÅÚÌÚ¶È¡¢¿·³À¹À°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌµÌÈµö¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ÀÍÆµ¿¼Ô¤ÏÎ¹¹Ô¤ÇÊ¡²¬¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤âÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¤ÏÊ£¿ô¤Î°û¤ß¤«¤±¤Î´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°û¼ò¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÆ±¾è¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ºÊ¤«¤é¤â»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£