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¢£¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë <3992> ¡¡564±ß¡¡(+33±ß¡¢+6.2¡ó)
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¢£¥¿¥ì¥ó¥È£Ø <330A> ¡¡1,487±ß¡¡(+85±ß¡¢+6.1¡ó)
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¢£¿·¸÷¾¦ <8141> ¡¡973±ß¡¡(+43±ß¡¢+4.6¡ó)
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¢£¿·ÌÀÏÂ <7224> ¡¡1,455±ß¡¡(+43±ß¡¢+3.1¡ó)
¡¡¿·ÌÀÏÂ¹©¶È <7224> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£2Æü¡¢7·î1ÆüÈ¯ÃíÊ¬¤«¤éÆÃÁõ¼ÖÀ½ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£³µ¤Í8～15¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£¹Ýºà²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤äÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¹Ô²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£
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¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò <6960> [Åì¾Ú£Ó]¤¬È¿È¯¡£5·î30Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Ã£Á£Ã¡¡£È£ï£ì£ä£é£î£ç£ó <4725> [Åì¾Ú£Ð]¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿²òÀÏ»ö¶È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¥¨¥à¥Ïー¥È¡Ê´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡Ë³ô¼°¤Î51¡ó¤ò¼èÆÀ¤·»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥à¥Ïー¥È¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´ïµÚ¤Ó°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¤È¤Î»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÀÌó¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°Æü¤Ï6·î30Æü¤òÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
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