ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡ÂÐ¿·¾±¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×3Æü¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥»¥Ñ¼ó°Ì·ãÆÍ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡×¤¬¤¤ç¤¦3Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£05Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢20Ç¯¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÀáÌÜ¤Î20²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï¡¢½éÀï¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ãÆÍ¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ï2Æü¡¢¶õÏ©¤Ç»¥ËÚÆþ¤ê¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î´ñ½±´Þ¤ß¤ÎºÓÇÛ¤òÁÛÄêºÑ¤ß¤È¤·¤ÆÍªÁ³¤È¹½¤¨¡¢»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì³°Àï¤â¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¡£´û¤ËÃù¶â10¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥É¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿ºÓÇÛ¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·Ãæ¤Î¸òÎ®Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥»¼ó°Ì¤Î¸×¤òÎ¨¤¤¤ë´ÆÆÄ¤é¤·¤¯¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸òÎ®Àï¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï»³ºê¤ò¡ÖÅê¼ê¡¦6ÈÖ¡×¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£º£µ¨¤â5·î13Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï2¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¿·¾±´ÆÆÄ¤Î·¿¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤ºÓÇÛ¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÏÁÛÄêºÑ¤ß¤À¡£
¡¡¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Áê¼ê¤À¤«¤é¿·¾±´ÆÆÄ¤é¤·¤¤Ìîµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅ¨¾¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤âÎÃ¤·¤¤´é¡£¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤È¤Î»àµå¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÕ¡ÊÆ¬ÉÕ¶á¡Ë¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤³¤¦¡ÊÄ©È¯¥Ý¡¼¥º¡Ë¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡£¼¡¤ÎÆü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤Î»þ¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¡¢ÅÁ¤¨¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µå»ù¤Ë¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ñ¸«Æ°²è¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤ÎÀèÇÚ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁª¼ê¤¬¼çÌò¡×¤È¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬04Ç¯¤Îµå±ã¤Ç·è¤á¤¿ÅÁÀâ¤ÎËÜÅð¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È´ñ½±¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï99¡¢00Ç¯¤Î2Ç¯¤À¤±°ì½ï¤Ë¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤òÃå¤¿Ãç¡£½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖÆ°¤Î¿·¾±¡×¤È¡ÖÀÅ¤ÎÆ£Àî¡×¤Î¹½¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Àï½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÅ¡×¤ò´Ó¤¯¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ç¥Ñ1°Ì¤ÎÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢»å¸¶¤é¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¼«·³¤ÎDH¤â¡ÖÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÉú¤»¤¿¡£Ä¾¶á2Ç¯¤ÎÌÔ¸×¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£¶¯ÎÏ¤Ê¾å°ÌÂÇÀþ¤ÈÅê¼ê¤ÈÃæ¿´¤È¤·¤¿¼é¤ê¤ÎÌîµå¤Ç¡¢º£Ç¯¤³¤½¥Ñ¤ò¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¸À¤ï¤»¤ë¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë