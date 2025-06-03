ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡¶âËÜ¡¢º£²¬¤é¤ËÊÂ¤Ö¤«¡©¡¡11µåÃÄÀ©ÇÆÃÆ¤Ø¡Ö¤¢¤È1¡×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¤Ç²÷µóÃ£À®¤À
¡¡¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡Û¤¤ç¤¦3Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡£05Ç¯¤ÎÆ³Æþ¤«¤éº£²ó¤Ç20ÅÙÌÜ¡Ê20Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÇÃæ»ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÀï¤¤¤âÎò»Ë¤Î°ìÉô¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡µÏ¿¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤ÎÆ³Æþ°Ê¹ß¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁ´12µåÃÄ¤«¤é¡»¡»¡×¡£ºå¿À¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤¬¡ÖÁ´12µåÃÄ¾¡Íø¡×¤òÁÀ¤¦¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î23Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡È¤¢¤È1¾¡¡É¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±Ç¯¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤â¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¢Íâ24Ç¯¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤·¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂÆ§¤ßÃæ¤À¡£°ÜÀÒ¸å¤Î¸òÎ®Àï¤ÏÌ¤¾¡Íø¤âÃ£À®¤¹¤ì¤Ð°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈµÚ¤Ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È·Ð¸³¼Ô¤Ç»Ë¾å½é¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃÝ¤Î·ÐÎò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃÂê¤â¡£¡È3Ç¯ÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡¡°ÜÀÒÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ë¤â½êÂ°µåÃÄ¤ò½ü¤¯¡Ö11µåÃÄ¤«¤é¡»¡»¡×¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¡£ºå¿À¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡ÖËÜÎÝÂÇ¡×¤Ïº´Æ£µ±¤¬¤¤ç¤¦3Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¤ÇÂÇ¤Æ¤ÐÃ£À®¡£¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à½éËÜÎÝÂÇ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÇßÌî¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ä¤ê2µåÃÄ¡£²áµî¤Ë¤Ï°ÜÀÒÁÈ¤ò´Þ¤á4¿Í¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶âËÜ¤Èº£²¬¤Ï¸òÎ®Àï½éÇ¯ÅÙ¤Î05Ç¯¤À¤±¤Ç11µåÃÄ¤«¤éÂÇ¤ÄÎ¥¤ì¶È¤â¡¢Åö»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼3»î¹ç¤º¤Ä¤Î36»î¹çÀ©¤À¤Ã¤¿¤æ¤¨¡£18»î¹çÀ©¤ÇÄ©¤à¸½Ìò¸×Àï»Î¤¿¤Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤«¡£
¡¡°ìÊý¡Ö¾¡Íø¡×¤ÏºÍÌÚ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È³ÚÅ·¤Î2µåÃÄ¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¡£°ÜÀÒÁÈ¤Ç¤Ï23Ç¯¤ËÁ´12µåÃÄ¾¡ÍøÃ£À®¤ÎÀ¾Í¦¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë¾¡¤Æ¤Ðºå¿ÀÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡ÈÃ£À®¡É¡£²áµî¤ÎÃ£À®¼Ô¤ÏÇ½¸«1¿Í¤À¤±¡£¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ËÆüÄø¡¢±ç¸îÅÀ¤Ê¤É³°ÅªÍ×°ø¤¬Íí¤ßÃ£À®¤Ïº¤Æñ¤Ê¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊµÏ¿Ã´Åö¡¦¶Í»³¡¡¾Ï¡Ë
¡¡¢ã¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¢ä
¡¡13ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤ÇÌÜ²¼¥ê¡¼¥°2´§¤ÎËÜÎÎ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£1Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾å¤êÄ´»Ò¤Îºå¿À4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÉáÃÊÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÄÌ»»100ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê3ËÜ¡£ºòµ¨¡¢¸òÎ®Àï¤ÎÁ°È¾¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ëºÆÄ´À°¤Î¤¿¤á2·³¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¸òÎ®Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«9»î¹ç¤Ç¡¢33ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦182¤È¶ìÀï¡£µÕ½±¤ò´ü¤¹26ºÐ¤ÎÂçË¤¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£