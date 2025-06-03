ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÂÐ·è¡£ÆÉ¤ß¹ç¤¤¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡¡º´Æ£µ±¤Îµ¯ÍÑË¡¡Ö¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡×¾Ð
¡¡¤È¤â¤Ë»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎºÆ²ñ¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï£²Æü¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î½éÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÂÐ·è¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÉ¤ß¹ç¤¤¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬½øÈ×¤«¤é½ÅÅð¤ò»Å³Ý¤±¤¿¾ìÌÌ¤òµó¤²¡Ö¤À¤«¤é²¶´ó¤ê¤«¤Ê¡×¡£¼«¿È¤â½ÅÅð¤ä£²¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤ò¶î»È¤¹¤ëÌîµå¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤Çº´Æ£µ±¤ò³°Ìî¤Ë²ó¤·¤¿µ¯ÍÑË¡¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦½ÀÆðÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤â¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈºÆ¤Ó¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©Æ£Àîµå»ù¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÆþÃÄ¡¢ºå¿ÀÉüµ¢¤È¤¤¤¦Êâ¤ß¤Ë¡Ö¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤â´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¡£¼«¿È¤ÏÎý½¬¤ò¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡Öµå»ù¤¬¤º¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÁá¤¯µ¢¤ì¡¢µå»ù¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¤È¤ÎºÓÇÛ¹çÀï¤ÏË¾¤à¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£±£±¾¡£·ÇÔ¤ËÃÖ¤¯¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£²¤ò¸Ø¤ëÅê¼ê¿Ø¤«¤é¡¢ºå¿ÀÀï¤Ë¤Ï¸ÅÎÓâÏßì¡¢²ÃÆ£µ®¡¢ºÙÌî¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢ºòµ¨¸òÎ®Àï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õ£Í£Ö£Ð¤Î¿åÃ«¤âÂÇÀþ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÌÔ¸×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦ËÍ¤Ï¤è¤«¤È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÁª¼ê¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÈÝÄê¡£¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤¿ÀïÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë¡¢Æ²¡¹¤È¸ÅÁã¤òÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¯¡£