Íò¤¬£Æ£Ã¿·µ¬Æþ²ñ¼õÉÕ¤òºÆ³«¤â¡Ä¡Ö¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ßÆÃÅµ¤Ê¤·¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈá´î¤³¤â¤´¤â
¡¡Íè½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤¬£²Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¼õÉÕ¤ÎºÆ³«¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡¡Íò¤ÏÀè·î£¶Æü¤ËÍè½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ²ñ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î²ñ°÷¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¼õÉÕ¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¡£²ñÈñ¤ÏÆþ²ñ·î¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÍèÇ¯£µ·îËö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç°ìÎ§£³£°£°£°±ß¡ÊÆþ²ñ¶â£±£°£°£°±ß¡¢»öÌ³¼ê¿ôÎÁ£±£´£°±ßÊÌÅÓ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï²ñ°÷ÆÃÅµ¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö²ñ°÷¾Ú¡×¡Ö²ñÊó¡×¡Ö²ñ°÷¸ÂÄêÆ°²è¡×¡Ö£Æ£Á£Í£É£Ì£Ù¡¡£Ã£Ì£Õ£ÂÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹Æþ´Û¡×¡ÖÈÖÁÈ¶¨ÎÏ¿½¹þ¡×¡Ö¥á¡¼¥ëÅÁ¸ÀÈÄ¡×¡Ö£Æ£Á£Í£É£Ì£Ù¡¡£Ã£Ì£Õ£Â¡¡£ï£î£ì£é£î£å¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷Í¥ÂÔ¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¿¤À¤·½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿²ñ°÷¤ÏÍ¥ÀèÅª¤Ë¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¿½¤·¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Ä³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£´Ç¯È¾¤â²ñ°÷¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤ÇÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ï¡¢¿·µ¬¤ÇÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ð¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¡ÖÆþ²ñ¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ã²¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ³¤ßÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¿Íò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¼«Æ°±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇËèÇ¯¹¹¿·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿²ñ°÷¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÂ³¤±¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤È¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæÂà²ñ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±Îó¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¤·¤Æ¤âº£¸å¿½¤·¹þ¤ß¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ø°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¡£Í¥Àè¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢£²¼¡Êç½¸¤Î²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£