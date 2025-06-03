µÜ¾ëÌî¿ÆÊýÂà¿¦¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¡¢¤Ê¤¼²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÍ¥¾¡£´£µÅÙ¤ò¸Ø¤ë¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê£´£°¡Ë¤¬£¹ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È£²Æü¡¢Æ±¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î×»þÍý»ö²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Êì¹ñ¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éº£½µÃæ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¯¸«ÄÌ¤·¡£Æ±¿ÆÊý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ËÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¶¨²ñÂ¦¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÉô²°ºÆ¶½¤Î°Æ¤ò»ý¤Á¡¢¿ÆÊýÂ¦¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¡¢¤Ê¤¼²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Î¤Ï°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÅ¾ÀÒ¤·¤Æ¤¤¿µìµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÄï»Ò¡¢¹Ô»Ê¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¾²»³¤é´Ø·¸¼Ô¤À¤í¤¦¡£¡ÖËÍ¤é¤ÏÅÚÉ¶¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬»Õ¾¢¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á°¤ò¸«¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Äï»Ò¤ÎÌäÂê¤òÈ¯Ã¼¤ËµÜ¾ëÌîÉô²°¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿Ìó£±Ç¯Á°¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¡¢Êì¡¦¥¿¥ß¥ë¤µ¤ó¤ËÍ¡¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ç¤±¤¿Ãã¤ï¤ó¤òÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¸·¤·¤¯¤â¡¢°¦¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö½ÐÄ¾¤·¤À¤Í¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÁêËÐÆ»¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£°ËÀª¥±ÉÍÉô²°Å¾ÀÒ¸å¤ÏÇò¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤Æ»ØÆ³¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤«¤é¡¢Éô²°·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¯ÌÀ¤±Á°¸å¤À¤Ã¤¿¡£½èÊ¬¤«¤é£±Ç¯¤¬¶á¤Å¤¤¤¿£³·î¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤âµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤é¤ºÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö¶¨²ñ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÉÑÈË¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿£±Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤ÏÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÂà¿¦¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¨²ñ¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¡£ÅöÁ³¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹»×¤¤¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¡ÖÁêËÐ³¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤ÇµÁÌ³¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇìºùË²¤ÎÆþÌç»þ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò·¯¤Ë¤â·Ð¸³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²£¹Ë¡¦ÇòË²¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬°ìÈÖµ±¤¯¤Î¤Ï³Ñ³¦¤Ë¤¤¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¡£¡ÊºØÆ£¡¡À®½Ó¡Ë