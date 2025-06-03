¿¹Àî°ª¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡õ¼«¿È½é¤Î·º»öÌò¡¡¥Õ¥¸7¡¦22¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹Àî°ª¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¡Ê¸á¸å7¡Á10»þ¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¡£7·î22Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡¡·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ç·º»öÌò¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï·Ù»ëÄ£Æâ¤Î¤ª¤È¤êÁÜººÀìÌç¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢FBI¤ÇÊÑÁõ½Ñ¤ä¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¥¨¥ê¡¼¥È·Ù»ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
¡¡ÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢¿¹Àî¼«¿È¤¬Í´×¥Þ¥À¥à¤ä¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¡È¼·ÊÑ²½¡É¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÁÜºº¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È»£±Æ¤ò¿´ÂÔ¤Á¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£