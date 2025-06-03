¡È¸òºÝÁê¼ê¡É¤Î34ºÐ½÷¤òÂáÊá ÅìÌ¾¹âÂ®¤Ø¤Î¼ÖÅ¾Íî¤ÇÆ¨Áö¡¦ÂáÊá¤ÎÌµ¿¦ÃË¤òÆ¿¤Ã¤¿¤«¡áÀÅ²¬¸©·Ù¡ÚÂ®Êó¡Û
6·î1Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î»ÔÆ»¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË(47)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤òÂáÊá¤«¤éÌÈ¤ì¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤ÇÆ¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢34ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö¸ÎÄ¾¸å¤ÎÍÍ»Ò
ÈÈ¿ÍÂ¢Æ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»°Êý¸¶Ä®¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷(34)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï1Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è½éÀ¸Ä®¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË(47)¤òÂáÊá¤«¤éÌÈ¤ì¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤ÇÆ¿¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢½÷¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£