18ºÐ¸åÇÚÈ´Å§¤Î¿¹ÊÝJ¤Ë38ºÐÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÖÂ©»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï(5Æü)¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ(FCÅìµþ)¤¬2Æü¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤Î½éÆüÎý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ê¤È¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡Éé¤ÎÆü¡¹¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÀ¸¤»Ä¤ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó3·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤Î6·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿²¤½£ÁÈ¤ÎÂ¿¤¯¤ò¾·½¸¤»¤º¡¢½é¾·½¸7Áª¼ê¤ò´Þ¤à14¿Í¤ò¿·¤¿¤Ë¾·½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÉñÂæ¤ÇÁª¼êÁØ¤Î³ÈÂç¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È5ÅÙÌÜ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦38ºÐ¤ÎÄ¹Í§¤À¤¬¡¢²áµî4²ó¤ÏºÇ½ª¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇWÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤¬»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÍ½ÁªÃæ¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¨¤ëÂåÉ½³èÆ°¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ÖÂåÉ½¤Î¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ä¡¢Àï½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂåÉ½¤Î½ÉÌ¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â3¤Ä¤¯¤é¤¤Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸Ø¤ê¤äÀÕÇ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×(Ä¹Í§)
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬14¿Í¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÎÆÃ¿§¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â½é¾·½¸¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)¤Ï2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤«¤é½é¤ÎAÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Îº´Æ£¤Ï°ìºòÇ¯¤«¤éFCÅìµþ¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²¬»³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹Í§¤È¤ÏÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¡£¡ÖÎ¶Ç·²ð¤È¤Ï20ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¤À¤±¤É¡¢Æ±À¤Âå¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Èà¤é¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÈà¤é¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£·Ð¸³¤È¤«À¸¤ÍÍ¤¬Èà¤é¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¹Í§¼«¿È¤âÂåÉ½¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¡£ºòÇ¯3·î¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆü¡¹ÉÝ¤¤¡£¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¹Í§¡£¡Ö¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤¬ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¸¤»Ä¤ê¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡Á°²ó3·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤Î6·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿²¤½£ÁÈ¤ÎÂ¿¤¯¤ò¾·½¸¤»¤º¡¢½é¾·½¸7Áª¼ê¤ò´Þ¤à14¿Í¤ò¿·¤¿¤Ë¾·½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÉñÂæ¤ÇÁª¼êÁØ¤Î³ÈÂç¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â3¤Ä¤¯¤é¤¤Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸Ø¤ê¤äÀÕÇ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×(Ä¹Í§)
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬14¿Í¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÎÆÃ¿§¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â½é¾·½¸¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)¤Ï2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤«¤é½é¤ÎAÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Îº´Æ£¤Ï°ìºòÇ¯¤«¤éFCÅìµþ¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²¬»³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹Í§¤È¤ÏÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¡£¡ÖÎ¶Ç·²ð¤È¤Ï20ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¤À¤±¤É¡¢Æ±À¤Âå¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Èà¤é¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÈà¤é¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£·Ð¸³¤È¤«À¸¤ÍÍ¤¬Èà¤é¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¹Í§¼«¿È¤âÂåÉ½¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¡£ºòÇ¯3·î¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆü¡¹ÉÝ¤¤¡£¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¹Í§¡£¡Ö¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼«Ê¬¤¬ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¸¤»Ä¤ê¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)