¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê3½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤âµîÇ¯Èæ2ÇÜ¤Û¤É¤Î²Á³Ê¡È5¥¥í¤¢¤¿¤ê4260±ß¡É¡¡È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡È5¥¥í3918±ß¡É
Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê25±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢5¥¥í¤¢¤¿¤ê4260±ß¤È¤Ê¤ê3½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¤¤Î¤¦È¯É½¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê25±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢4260±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ÍÁ³¡¢2ÇÜ¤Û¤É¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5¥¥í3918±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æ¬2000±ßÁ°¸å¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ïº£·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢Åý·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£