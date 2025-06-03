»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÀèÇÚ¤ÈËüÇî¤Ç¥³¥é¥Ü¡Ä¡×´î¤Ð¤»¤¿´ÔÎñÄ¶¤¨¤ÎÂçÊª¤È¤Ï¡©
¡¡»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ªÆüËÜ¿Í¤¬1ÈÖÍÙ¤ê¤¿¤¤¿À¶Ê¥Ù¥¹¥È30¡Á»þÂå¤òºî¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¶Ê¡Á¡×¡Ê13Æü¸å9¡¦00¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê64¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤òÃ´Åö¡£ÅÄ¸¶¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡ªGood¡¦¡×¤ò°ì½ï¤ËÇ®¾§¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÀèÇÚ¤ÈËüÇî¤Ç¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¡Ö»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿64ºÐ¤ÎÅÄ¸¶¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£Â¾¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¼ÇÀ¸¤ÎµÒÀÊ¤Ë²¼¤ê¤Æ2400¿Í¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤ò´¿´î¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£