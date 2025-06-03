1Ç¯3¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢¤ÎÅÏÊÕ¹ä¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤¬¤¢¤ë¡×ÂåÉ½ÄêÃåºÆÄ©Àï¤Ø
¡¡CB¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢ºÆÄ©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£DFÅÏÊÕ¹ä(¥²¥ó¥È)¤ÏºòÇ¯3·î¤ÎWÇÕ2¼¡Í½Áª¡¦ËÌÄ«Á¯Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¡£2Æü¤Î½éÆüÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿28ºÐ¤Ï¡Ö1Ç¯°Ê¾å´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ×¡¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âËÜµ¤¤ÇÍè¤ëÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÉñÂæ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2023Ç¯11·î¡¢Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤òÀê¤á¤¿19Ç¯Ëö¤ÎE-1Áª¼ê¸¢°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCBÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£ºòÇ¯1¡Á2·î¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï(¢þ3-1)¤Ç¼éÈ÷¸Ç¤á¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢196cm¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÁê¼êCB¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂåÉ½¤«¤é±ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¥¤¥é¥óÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¼éÀª¤Ë²ó¤ë¤Ê¤«¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Îµ¯ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍê¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤·¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¤¤Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÂåÉ½¤«¤éÎ¥¤ì¤ë´Ö¤â¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¹¶·âÅª¤Ê3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥²¥ó¥È¤ÇÊ£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Á¡¼¥à¤Ç4¥Ð¥Ã¥¯¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ë¾åºÇÂ®¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬Í×¡£¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È³Ú¤·¤ß¡×¡£5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢10Æü¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï2»î¹ç¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢º£ÅÙ¤³¤½ÂåÉ½ÄêÃå¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÄÏ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2023Ç¯11·î¡¢Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤òÀê¤á¤¿19Ç¯Ëö¤ÎE-1Áª¼ê¸¢°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCBÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£ºòÇ¯1¡Á2·î¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï(¢þ3-1)¤Ç¼éÈ÷¸Ç¤á¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢196cm¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÁê¼êCB¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂåÉ½¤«¤é±ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¹¶·âÅª¤Ê3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥²¥ó¥È¤ÇÊ£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Á¡¼¥à¤Ç4¥Ð¥Ã¥¯¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ë¾åºÇÂ®¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬Í×¡£¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È³Ú¤·¤ß¡×¡£5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢10Æü¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï2»î¹ç¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢º£ÅÙ¤³¤½ÂåÉ½ÄêÃå¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òÄÏ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)