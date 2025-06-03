ÂçÃ«Ìµ°ÂÂÇ¤â¥É·³´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡Ý7¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯6·î1Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¥ä·³¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤¬23¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÈ¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¹¥ÁêÀ¤Î6·î¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¤¬Âç¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Î2130»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Æü¤«¤é100¼þÇ¯¡£2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Ï¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¤ÎÌ¿Æü¤Ç¡¢¡Ö¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¡¦¥Ç¡¼¡×¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢Á´Áª¼ê¤¬MLB»Ë¾å½é¤Î±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¤Î¡Ö4¡×¤ò¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÉÕ¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£