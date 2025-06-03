·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¡×°Ý¿·¡¦ÃöÀ¥»á¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¡Ö¹ñ¤¬ÌÇ¤Ö¡×¤È²þ³×¤òÍ×µá¡¡»²±¡¡¦Í½»»°Ñ
»²±¡Í½»»°Ñ¤Ç2Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃöÀ¥Ä¾¼ù»²±¡´´»öÄ¹¤¬·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ²þ³×¤òµá¤á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬Ã´¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ©ÅÙÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿½¸Ãæ¿³µÄ¤Ç¡¢ÃöÀ¥»á¤Ï¼¾ÉÛ¤äÉ÷¼ÙÌô¤Ê¤É¤Î»ÔÈÎÌô¤È¶á¤¤¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢Í¿ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î2·î¤Î¹ç°Õ¤Ç¤Ï¸«Ä¾¤·¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¨µÄ¤ÇÍ¿ÅÞÂ¦¤«¤é¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¼¾ÉÛ¤ò¤â¤é¤¦¾å¸Â¤¬¤â¤Ã¤È¸º¤é¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡Ë¼¾ÉÛ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£°µÎÏÃÄÂÎ¤äÍ¿ÅÞµÄÏ¢¤Î°Õ¸þ¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ°åÎÅ¤Î¼Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦°ìÉô¤ÎÍø±×¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃöÀ¥»á¤Ï¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¹ñ¤¬ÌÇ¤Ö¡×¤È»ØÅ¦¡£
¸½¹Ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¸±¤ÏËÜÍè¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ§¤¦¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¼Â¤Ë8.4Ãû±ß¤Îµð³Û¤Î»ÅÁ÷¤ê¤À¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ëÁ°Äó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬Ã´¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ©ÅÙÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë3ÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢FNN¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£