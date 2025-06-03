¤â¤¦¤¹¤°21ºÐ¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿´ÇÛÀ¤Ê¼«Ê¬¤Ï¼£¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬¡¢ÎëÍ¿¤Î¿·¤·¤¤´ë¶È¹¹ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£6·î3Æü¤è¤ê¿·CM¡ÖÊªÎ®¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò²ò¤¯¡£¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎCM¤Ï¡ÖÊªÎ®¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò²ò¤¯¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÎëÍ¿¤Î¡ÖÆÏ¤±¤¤ë¥Á¥«¥é¡×¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£´ë¶È¹¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡¢ÀÄ¤¤¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë°áÁõ¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¡ÖÊªÎ®¤Ï¡¢¤¿¤À±¦¤«¤éº¸¤ØÎ®¤¹¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ä²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÄ©Àï¡£°²ÅÄ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢ÎëÍ¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÌ¤Íè¤ÎÊªÎ®¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö6·î23Æü¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎCM¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÊªÎ®¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò²ò¤¯¡£¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¡Ù¤È¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¡Ù¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¼£¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿´ÇÛÀ¤Ê¼«Ê¬¤Ï¼£¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀÆü¤Î²ÙÊªÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¡¢¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤ì¡¢¤³¤ì²¿¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿µ¯¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÇÛÀ¤¹¤®¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎCM¤Ï¡ÖÊªÎ®¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò²ò¤¯¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÎëÍ¿¤Î¡ÖÆÏ¤±¤¤ë¥Á¥«¥é¡×¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£´ë¶È¹¹ð¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡¢ÀÄ¤¤¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë°áÁõ¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¡ÖÊªÎ®¤Ï¡¢¤¿¤À±¦¤«¤éº¸¤ØÎ®¤¹¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ä²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÄ©Àï¡£°²ÅÄ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢ÎëÍ¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÌ¤Íè¤ÎÊªÎ®¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¼£¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿´ÇÛÀ¤Ê¼«Ê¬¤Ï¼£¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀÆü¤Î²ÙÊªÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¡¢¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤ì¡¢¤³¤ì²¿¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿µ¯¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÇÛÀ¤¹¤®¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£