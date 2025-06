IVE - After LIKE / THE FIRST TAKEサムネイル

韓国の6人組グループIVEが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。「After LIKE」をパフォーマンスした。

【動画】公開されたIVE - After LIKE / THE FIRST TAKE

数々の音楽授賞式にて新人賞と大賞を総なめにした彼女たちが今回披露するのは、韓国の主要音楽チャート全てで1位を獲得した「After LIKE」。

また米ビルボードの「ビルボードグローバル200」でも17週間ランクインするなど韓国国内問わず世界でも人気の高い本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなパフォーマンスで一発撮り披露。

IVEコメント

「とても楽しかったです!「THE FIRST TAKE」は日本でもすごく有名なコンテンツですが、海外でもいろんな人がたくさん観ていますし、様々なアーティストさんも出ているのでついに出演できて嬉しいです。」