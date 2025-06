BE:FIRST/GRIT -from TBS系「CDTVライブ!ライブ!」-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月26日放送のTBS系「CDTVライブ!ライブ!」で披露した「GRIT」のライブ映像をYouTubeで期間限定で公開した。

【動画】BE:FIRST/GRIT -from TBS系「CDTVライブ!ライブ!」- 2025年4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、9つの国と地域12公演に及ぶ初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」を開催中の、新たな局面を迎えているBE:FIRST。 ニューシングル「GRIT」は彼らの生まれた世代でもある2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けて新たな一歩を宣言する自分達の今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューン。なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。 Tommy Richmanのヒット曲「Million Dollar Baby」のプロデュースで話題となっているカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする21歳のBillboardチャート入りプロデューサーKaviと、Lady Gaga「Just Dance」への客演参加をはじめ数々のヒット曲を持つ、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー/シンガー/ソングライターColby O'Donisも迎えた意欲作。 今回公開された映像は5月26日(月)に放送されたTBS系「CDTVライブ!ライブ!」でのTV初披露となった「GRIT」のライブ映像だ。進化が止まらないダンスパフォーマンスはもちろん、抜群の歌唱力でも話題になったTV初披露のライブ映像は6月30日(月)20:59までの期間限定公開となる。