Á°ÅÝ¤·¤â¡Ä¡ÖÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃæ»ß¡¡5·î³«ºÅ¤Ç¡ÈÂçÀ®¸ù¡Éº´²ì»Ô¤Î²Ö²Ð¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê¡È¥×¥é¥¹±Æ¶Á¡É¡ÚN¥¹¥¿¡Û
Åìµþ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡£º£Ç¯¤Ï¥²¥ê¥éÍë±«¤äÌÔ½ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ5·îËö¤Î³«ºÅ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Ö²ÐÂç²ñÁ°ÅÝ¤·¤ÇÂçÀ®¸ù¤Îº´²ì»Ô µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È
¡ÖÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡× Á°ÅÝ¤·¤â2Ç¯Ï¢Â³Ãæ»ß
5·î31Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£ÎãÇ¯7·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÅ·¸õ¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢5·î¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²Ö²ÐÂç²ñÅöÆü¡¢31Æü¤ÎÅÔ¿´¤Îµ¤²¹¤Ï15¡Á16¡î¤ÈÈ©´¨¤¯¡¢²ñ¾ì¤Ï¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸òÄÌÀ°ÍýÍÑ¤Î¥«¥é¡¼¥³¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤È¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸«ÊªµÒ¤Ï¡Ä
¡ÖÁÛÄê³°¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡×
¡Ö´¨¤¹¤®¤Æ¡ÊÍá°á¤Î²¼¤Ë¡Ë¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯Ãå¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢»±¤ò¤µ¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡Ä
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¶¯É÷¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÄü¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×¤ÏµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤âÍîÍë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤ËÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃæ»ß¤Ç¤¹¡£
º´²ì¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ5·î³«ºÅ¤Ç¡ÖÂçÀ®¸ù¡×
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÂÎ©¶è¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Á°ÅÝ¤·¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò¤É¤³¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ìÊý¡¢º´²ì»Ô¤Ç¤âËèÇ¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ò5·î31Æü¤ËÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢Ìµ»ö³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤Î³«ºÅ¤Ç¤âÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï8·î¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¿Í¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Úº´²ì¾ë²¼±É¤Î¹ñ¤Þ¤Ä¤ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¡Û
¡ã2024Ç¯8·î3Æü¡ä
¡¦µ¤²¹¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¡§33.3¡î
¡¦Íè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó12Ëü6000¿Í
¡¦Ç®Ãæ¾É¡Êµ¿¤¤´Þ¤à¡Ë¡§14¿Í
¡ã2025Ç¯5·î31Æü¡ä
¡¦µ¤²¹¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¡§21.1¡î
¡¦Íè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó13Ëü5000¿Í
¡¦Ç®Ãæ¾É¡Êµ¿¤¤´Þ¤à¡Ë¡§2¿Í
²Ö²Ð¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Á°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¤å¤¦¤ê¤Î1ËÜÄÒ¤±¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¤¤Î¤ÇÉ¹¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯½ÐÍè¤¿¡£¤³¤Î»þµ¨¤Î³«ºÅ¤¬ÃÇÁ³ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£