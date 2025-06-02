ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬´°Á´ÈÝÄê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î»Ò¶¡¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
²Î¼êÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¤á¤°¤ë²²Â¬¤Ë¡¢¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï5·î30Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤È¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÇÊÝ¼éÇÉ¤Îºî²È¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥È¥¯¥ì¥¢¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿Í¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½Ð»º»þ´ü¤Ê¤É¤âÉÔÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤ÎÁÇÀ¤ò½ä¤Ã¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿Í¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î¾ðÊó¤«¤éÉÍºê¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÍºê¤Ï¤³¤Î·ï¤ò¤¦¤±¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¡¤½¤í¤½¤í¸À¤¦¤Ç¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î»Ò¶¡¤ÎÉã¿Æ¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡¡¤ï¤¿¤·¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£¾Ð¡¡²æ¤¬Êì¤«¤é¤â¡Ø¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î»ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤ï¤Í¤§¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¤Þ¤¡¤ï¤¿¤·¤âÂ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ìAYU¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¾Ð¾Ð¡¡¤¿¤À¡¢°ã¤¦¤â¤ó¤Ï°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤¤¤Ä¤«¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¥°¥°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡¡°Ê¾å¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öwwwwwwww¡×¤È½ñ¤¤¤¿¸å¡Ö¢«º£¤³¤ÎDM¤ÎÍòw¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÍºê¤Ï20Ç¯1·î¡¢19Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£21Ç¯5·î¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Æ±Ç¯½Õ¤ËÂè2»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£