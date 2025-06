2日、モデルの朝比奈彩さんが、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を報告しました。

朝比奈さんは、2021年7月に、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー山下健二郎さんと結婚したことをSNSで報告。2024年3月に、第1子を出産しています。

朝比奈さんは「私事ではございますが、先日、第二子が誕生いたしました。」と、青空の写真を添えて報告。









続けて、「家族が増え、新たな生活がスタートし、数日経っておりますが、とても幸せな日々を過ごしています」と、綴りました。









そして、「大切な命を守りながら、益々仕事に向き合い精進して参りますので、引き続き応援の程、宜しくお願いいたします」と、呼びかけました。



さらに、英文でも同じ内容を記しています。









《 以下、全文掲載 》

いつも応援してくださる皆様へ

私事ではございますが、

先日、第二子が誕生いたしました。

家族が増え、新たな生活がスタートし、

数日経っておりますが、とても幸せな日々を過ごしています。

支えてくださった家族、友人、

関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

そして、大切な命を守りながら、

益々仕事に向き合い精進して参りますので、

引き続き応援の程、宜しくお願いいたします。

朝比奈彩

A new life has joined our family.

Our second child was born recently, and my heart is overflowing with gratitude and love.

Thank you to those who have walked with me,

supported me, and shared in this joy.

As a mother of two now,

I’ll keep doing my best both at home and in my work.

With love and gratitude,

Aya

《 以上、全文 》



