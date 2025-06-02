ＮＹ市場 この後のイベント
22:45
米製造業PMI（確報値）（5月）
予想 52.3 前回 52.3
23:00
米ISM製造業景気指数（5月）
予想 49.2 前回 48.7
米建設支出（4月）
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
3日
1:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
2:00
パウエルFRB議長、IF（International Finance）創立75周年記念会議挨拶（質疑応答なし）
グリーン英中銀委員、討論会参加
6:30
マン英中銀委員、IF（International Finance）創立75周年記念会議出席
EU・米司法・内務相会合（3日まで）
※予定は変更されることがあります。
米製造業PMI（確報値）（5月）
予想 52.3 前回 52.3
23:00
米ISM製造業景気指数（5月）
予想 49.2 前回 48.7
米建設支出（4月）
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
3日
1:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
2:00
パウエルFRB議長、IF（International Finance）創立75周年記念会議挨拶（質疑応答なし）
グリーン英中銀委員、討論会参加
6:30
マン英中銀委員、IF（International Finance）創立75周年記念会議出席
EU・米司法・内務相会合（3日まで）
※予定は変更されることがあります。