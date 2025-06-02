22:45
米製造業PMI（確報値）（5月）
予想　52.3　前回　52.3

23:00
米ISM製造業景気指数（5月）
予想　49.2　前回　48.7

米建設支出（4月）
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)


3日
1:45　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

2:00　
パウエルFRB議長、IF（International Finance）創立75周年記念会議挨拶（質疑応答なし）
グリーン英中銀委員、討論会参加

6:30　
マン英中銀委員、IF（International Finance）創立75周年記念会議出席


EU・米司法・内務相会合（3日まで）

※予定は変更されることがあります。