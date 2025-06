6月2日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】リハーサル中に笑顔を見せる様子なども公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「These next few days will be the final steps to restarting our journey.」「#ayuasiatour2025 #hongkong #香港TA」というコメントとハッシュタグと共に、ピンクのダウンを着てスタッフと話す真剣なまなざしの写真や、白いキャップをかぶったステージ上でのリハーサルの写真を公開。

この投稿に対して、ファンからは、「真剣な表情も素敵」「応援してます」「00年代と変わらぬビジュアル」「なんでそんなに可愛いの」「永遠の女神」「ピンク似合いすぎです」などの反響が寄せられている。

4月8日にデビュー27周年を迎え、同日より『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』とタイトルを改めたアジアツアーを再開した浜崎。今後は6月14日に香港公演が控えており、SNSではたびたびそのリハーサルの様子を公開している。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより