GLAYのドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』の東京ドーム公演が5月31日、6月1日に開催され、初日にはYUKI、2日目にはHYDEがスペシャルゲストとして出演し大きな話題となっている。

GLAYの公式Instagram、さらにHYDEのアカウントにて、当日の記念写真やライブ写真が公開されている。

2組は「誘惑」に加えて、L’Arc-en-Cielの「HONEY」をコラボパフォーマンス。HYDEは「This band is a miracle! Thank you for being my friends☆Happy 30th anniversary♪(このバンドは奇跡だ!友達でいてくれてありがとう。30周年おめでとう)」と綴り、GLAYとステージをともにする姿をポスト。GLAYのInstagramでもHYDEをセンターに迎えた記念写真がアップされている。

コメント欄には「YUKI&HYDEにも会えるとは思ってなかったので、またひとつステキな思い出ができました」「最高のライブありがとうございました!GLAYファンは、幸せです」「ずっと見たかったHYDEさんとGLAYさんとの絡みまで見ることができて、号泣でした」といったファンからの声が寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)