2位:鈴鹿/90票

All About ニュース編集部は2025年5月21〜27日、全国10〜60代の男女231人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(近畿〜九州地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う三重県の地名ランキングを紹介します!2位は「鈴鹿」でした。鈴鹿市、亀山市で交付されています。鈴鹿市にあるレーシングコースを中心としたレジャー施設「鈴鹿サーキット」があることで有名で、回答者からも多く名前があがっていました。自動車レースの最高峰「F1」が開催され、日本全国に限らず世界各国からも観光客が訪れる「車好きのメッカ」です。

1位:伊勢志摩/123票

回答者からは「三重といわなくてもパッと分かる、サーキットのイメージが強くかっこ良い」(30代男性/長崎県)、「やはり、車好きの心をくすぐるのは鈴鹿という響きだと思います。地名からその土地の有名なものを無意識に思い出す時、ポジティブなイメージだとかっこいいと思います」(40代女性/福岡県)、「鈴鹿サーキットがあるので、何となく乗り物にピッタリだなと感じるから」(20代女性/兵庫県)などのコメントがありました。1位は「伊勢志摩」でした。伊勢市・鳥羽市・志摩市などを対象に交付されているナンバーです。日本三大神宮として知られる「伊勢神宮」をイメージした回答が多かった一方で、漢字4文字のナンバープレートという希少さに対するコメントも多く見られました。回答者のコメントを見ると「4文字をなかなかみないから」(30代女性/広島県)、「漢字が難しくて、それがかっこいいと感じた」(40代女性/大分県)、「伊勢神宮を連想、漢字4文字で珍しい、ご利益やブランド感がある」(60代男性/広島県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)