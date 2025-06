【MLB】ドジャース 3-7 ヤンキース(6月1日・日本時間2日/ロサンゼルス)

【映像】“生け捕り”は誰?ド軍ブルペン笑撃の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したヤンキース戦で2回、ドジャースの攻撃直前にブルペン陣による謎の“笑撃”パフォーマンスが映し出され、大きな話題を呼んだ。

ブルペンのカメラ前にスコット、トライネン、フィリップス、バンダ、ブレイシアなどブルペン陣が集結。1人を横たえた状態で数人が持ち上げ、何やら“生け捕り”のようなポーズを披露。笑顔の選手たちの表情からは、場を和ませる目的の余興だったことがうかがえる。

この様子にXでは「Right before they start singing happy birthday to you at a restaurant(レストランでハッピーバースデーを歌う直前の雰囲気)」といった投稿も。ちょうど前日は、ロバーツ監督53歳の誕生日だったことから、誕生日パフォーマンスの一環かと推測する声も見られた。

中継の視聴者からも「なにやってんのブルペン」「今日もやってるw」「また遊んでるし」「大物釣れた〜」「遊んでて草」「とりたて」など、謎の“マグロ演出”は瞬く間に話題となった。

前日の大勝とは異なり、この日は上位打線が振るわず試合に敗れたドジャースだったが、試合展開が重苦しくなる前の一幕に、ファンはほんのひととき“ほっこり”したようだ。

どんな試合展開でも、こんな遊び心を忘れないブルペン陣の存在が、チームに明るい空気をもたらしているのかもしれない。

(ABEMA『SPORTSチャンネル』)