¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë´üÂÔ¤ÎÇÐÍ¥¡¦µÜÀ¥¤Ê¤³¡Ö1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÜÀ¥¤Ê¤³
¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÀ¥¤Ê¤³¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë6·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤24¡¦25¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£6·î29Æü¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¥É¥é¥Þ¸ø³«
¡½¡½½µ¥×¥ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¼«ÂÎ¤â1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª
µÜÀ¥¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Øsouffle¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë°ÊÍè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î´Ö¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÀ¥¡¡Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤ËËÜµ¤¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¿¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀìÇ°¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÀ¥¡¡20ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜÀ¥¡¡¤â¤È¤â¤È¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ñÎÁ¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãæ¤Ç¤â¤É¤ÎÊý¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÜÀ¥¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤äÀô Î¤¹á¤µ¤ó¡¢ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤¬º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡©
µÜÀ¥¡¡ÀÎ¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½µ1¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï½µ3¡¢4¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²È¤Î¶á½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Å»ö¤Ç¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤âÁ¬Åò¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¹Ô¤¯¤Û¤É¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÁ¬Åò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤éÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡©
µÜÀ¥¡¡¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿åÉ÷Ï¤¡¢³°µ¤Íá¤Î¥»¥Ã¥È¤ò3²ó¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð3»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î¼ñÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¡£ÀèÆü¤â²ÈÂ²¤È°¦¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2019Ç¯¤«¤éK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHONEY POPCORN¡×¡Ê¥Ï¥Ë¥Ý¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µÜÀ¥¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ë¥Ý¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤È¤¤Ë¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ1ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Î¡ØMoon Crying¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¤¬Ëè²óµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÀ¥¡¡¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤â¡¢´ë²è¤¬¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÀ¥¡¡Ìò¼Ô¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¿¦¶È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±éµ»ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷ÀÁü¤äÄ©ÀïÅª¤ÊÌò¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤ÎÄ¹¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯¤µ¤ä¼å¤µ¤ò¼«ºß¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î29Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø³§¡¹ÍÍ¤Î¤ª±¢ÍÍ¡Ù¡ÊBS12¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿KAN¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¡üµÜÀ¥¤Ê¤³¡¡
1997Ç¯3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹165Ñ¡¡B92 W60 H88¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø³§¡¹ÍÍ¤Î¤ª±¢ÍÍ¡Ù¡ÊBS12¡Ë¤¬6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¡ª1st¼Ì¿¿½¸¡ØSouffle¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@nacomiyase¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@nacorin_official¡Û¡¡
µÜÀ¥¤Ê¤³¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØCOMEBACK¡Ù¡¡»£±Æ¡¿YUJI TAKEUCHI¡ÊBALLPARK¡Ë¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿YUJI TAKEUCHI¡ÊBALLPARK¡Ë