ミセス、アナログレコード&レコードプレーヤー予約開始 デビュー10周年を記念
Mrs. GREEN APPLEは2日、同バンド初となるアナログレコード２タイトルとポータブルレコードプレーヤーを同時発売することを発表した。発売は11月26日で、現在予約受付が開始している。
【写真】持ち運び可能！こだわりの『MGAレコードプレーヤー』
アナログレコードは、2022年リリースのミニアルバム『Unity』と、ことし7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』の2タイトル。ポータブルレコードプレーヤーはトランク型で、スピーカーも搭載のオールインワンタイプ。UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品として、今月16日までの予約受付となる。
デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、ベストアルバムのリリース、10万人動員予定のライブ開催、初のドキュメンタリー映画製作、自身最大規模の5大ドームツアー開催など、さまざまなプロジェクトを発表している。
◆アナログレコード
『Unity』3300円（税込）
＜side-A＞
1. ニュー・マイ・ノーマル
2. ダンスホール
3. ブルーアンビエンス (feat. asmi)
＜side-B＞
1. 君を知らない
2. 延々
3. Part of me
『10』6600円（税込）
＜side-A＞
1. ニュー・マイ・ノーマル
2. ダンスホール
3. Soranji
4. 私は最強
5. ケセラセラ
＜side-B＞
1. Magic
2. ANTENNA
3. ナハトムジーク
4. ライラック
＜side-C＞
1. Dear
2. コロンブス
3. アポロドロス
4. familie
5. ビターバカンス
＜side-D＞
1. ダーリン
2. クスシキ
3. 天国
4. breakfast
5. 慶びの種
◆MGAレコードプレーヤー 3万800円（税込）
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品】
予約受付期間：6月2日〜16日午後11時59分
11月26日(水)発売
・購入数制限：1人1回限り、2点まで
・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い
【写真】持ち運び可能！こだわりの『MGAレコードプレーヤー』
アナログレコードは、2022年リリースのミニアルバム『Unity』と、ことし7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』の2タイトル。ポータブルレコードプレーヤーはトランク型で、スピーカーも搭載のオールインワンタイプ。UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品として、今月16日までの予約受付となる。
◆アナログレコード
『Unity』3300円（税込）
＜side-A＞
1. ニュー・マイ・ノーマル
2. ダンスホール
3. ブルーアンビエンス (feat. asmi)
＜side-B＞
1. 君を知らない
2. 延々
3. Part of me
『10』6600円（税込）
＜side-A＞
1. ニュー・マイ・ノーマル
2. ダンスホール
3. Soranji
4. 私は最強
5. ケセラセラ
＜side-B＞
1. Magic
2. ANTENNA
3. ナハトムジーク
4. ライラック
＜side-C＞
1. Dear
2. コロンブス
3. アポロドロス
4. familie
5. ビターバカンス
＜side-D＞
1. ダーリン
2. クスシキ
3. 天国
4. breakfast
5. 慶びの種
◆MGAレコードプレーヤー 3万800円（税込）
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定先行予約商品】
予約受付期間：6月2日〜16日午後11時59分
11月26日(水)発売
・購入数制限：1人1回限り、2点まで
・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い