¡Ú¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡Û£Ê£±Ê¡²¬¡¦¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¡¡£¹Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤âà»æ°ì½Åá¶¯Ä´¡ÖÁ´°÷¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡£Ê£±Ê¡²¬¤Î¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬£²Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£¹»î¹çÏ¢Â³¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡Ö¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÀµÄ¾¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´¶¿¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢£´Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¹ÅçÀïÂè£±Àï¡Ê¥Ù¥¹¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Ä´À°¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾Àï£±£¹»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ£¶¾¡£µÊ¬¤±£¸ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£²£³¤Ç»ÃÄê£±£µ°Ì¡£Âè£±£°Àá½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂç¼ºÂ®¤·¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¾å°Ì¤È¤âÙÉ¹³¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î»î¹ç¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼ó°Ì¤Î¡Ë¼¯ÅçÀï¤â¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÌäÂê¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Î¼Á¡¢¥¯¥í¥¹¤ÎÀºÅÙ¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Î£±¤ÄÁ°¤ÎÃÊ³¬¡£¤¢¤È°ìÊâ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼éÈ÷¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡£Á´Éô¤¬»æ°ì½Å¡×¤È¤·¡¢²þÁ±¤Î¥«¥®¤È¤·¤Æ¹¶·âÌÌ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö·àÌô¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤Í¡¢º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¤¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´°÷¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¬»à¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Åç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤¹¤ë¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹»î¹ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤°¤¤Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤È¼ê±þ¤¨¤ò¿®¤¸¤ë¶â´ÆÆÄ¡£¥ê¡¼¥°ÀïºÆÉâ¾å¤Ø¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£