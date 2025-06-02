パフォーマンス重視の人に。第11世代iPad（256GB）が5％オフ！作業もエンタメも“これ一台” #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、iPadやMacBook Air、Apple WatchなどApple製デバイスがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年6月2日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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A16チップを搭載した、最新のiPad 11インチが5％オフのタイムセール特価で登場！
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー
70,800円
（5％オフ）
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Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 256GB) - ブルー (M2)
95,800円
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Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル
87,800円
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圧倒的パフォーマンスを実現するM4 Proチップ搭載の「2024 Mac mini」が5％オフとお買い得！
Apple 2024 Mac mini 12 コア CPU、16 コア GPU の M4 Pro チップ搭載デスクトップ コンピュータ: Apple Intelligence のために設計、24GBユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
198,800円
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Apple(アップル) 2023 Mac mini M2 チップ搭載デスクトップコンピュータ: 8コアと10コアGPU、8GB ユニファイドメモリ、512GB SSDスト レージ、ギガビット Ethernet、iPhone や iPad との連係機能
89,800円
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Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, 日本語キーボード, ミッドナイト
199,800円
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2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 日本語キーボード, 16GBユニファイドメモリ, 1TB SSD - ミッドナイト
169,800円
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対応端末を持っていたら要検討！ 「Apple Pencil（第2世代）」が23％オフの17,000円切りに
Apple Pencil(第2世代) - 旧パッケージ
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Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、44mm ケース]ミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/Lを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカーと睡眠トラッカー、 衝突事故検出、心拍数のモニタリング、Retina ディスプレイ、耐水性能
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:「AmazonスマイルSALE」