µÈÂôÎ¼¡¢Ìò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¡Ö¥«¥ó¥Ì¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÖÎÐÃã°ûÎÁ ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÖÎÐÃã°ûÎÁ ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÂôÎ¼
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤ªÃã 䖝(¤ê¤ç¤¯)¡×¤ò6·î2Æü¤è¤ê¿·È¯Çä¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢µÈÂôÎ¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤â¡×ÊÔ¡¢¡ÖÄ«¤ÏËÜÊª¡×ÊÔ¤òÈ¯ÇäÆü¤«¤éÊü±Ç¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¼Ò¤ÎCM¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ°ì±³¤Î¤Ä¤±¤Ê¤¤¹¹ð¥Þ¥ó¡¦Í×ÀµÄ¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿µÈÂô¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ïµæ¶Ë¤ÎÃãÆ»¤òÄÉµá¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÃã¿Í¡¦Í×ÀµÄ¾Ç·²ð¡¢ÄÌ¾Î¤ª䖝¤µ¤óÌò¤òÇ®±é¤·¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·CM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤µ¤ó¤ÎCM¤ÏCM¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¿§¡¹¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ×ÀµÄ¾Ç·²ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤ÎÃã¿Í¤È¤¤¤¦Á´¤¯ÊÌ¤ÎÀßÄê¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎCM¤È¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤µ¤ó¤ÎCM¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÏÂ¼¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÀÅ¼ä¤¬Î®¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¼ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¡£
¡û¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ç¸ø¼°¾å±Ç
ÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬Í×ÀµÄ¾Ç·²ð¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ë°ì¸À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸À°ì¸À¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¤¯¿ÍÀ¸¤ËÝî¤ß¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥ó¥Ì¤òË¬¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦³¹¤Ï±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê±Ç²è¹¥¤¤ÊÊý¤ÎÇ®ÎÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤éÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¤«¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NHK¤Î¼¡´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£»£±Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò3¡Á4¥«·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³ØÀ¸»þÂå¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡Ö(±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò)É¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡ÖÎÐÃã°ûÎÁ ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÂôÎ¼
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤ªÃã 䖝(¤ê¤ç¤¯)¡×¤ò6·î2Æü¤è¤ê¿·È¯Çä¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢µÈÂôÎ¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤â¡×ÊÔ¡¢¡ÖÄ«¤ÏËÜÊª¡×ÊÔ¤òÈ¯ÇäÆü¤«¤éÊü±Ç¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¼Ò¤ÎCM¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ°ì±³¤Î¤Ä¤±¤Ê¤¤¹¹ð¥Þ¥ó¡¦Í×ÀµÄ¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿µÈÂô¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ïµæ¶Ë¤ÎÃãÆ»¤òÄÉµá¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÃã¿Í¡¦Í×ÀµÄ¾Ç·²ð¡¢ÄÌ¾Î¤ª䖝¤µ¤óÌò¤òÇ®±é¤·¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤µ¤ó¤ÎCM¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÏÂ¼¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÀÅ¼ä¤¬Î®¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¼ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¡£
¡û¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ç¸ø¼°¾å±Ç
ÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬Í×ÀµÄ¾Ç·²ð¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ë°ì¸À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸À°ì¸À¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿¼¤¯¿ÍÀ¸¤ËÝî¤ß¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥ó¥Ì¤òË¬¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦³¹¤Ï±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê±Ç²è¹¥¤¤ÊÊý¤ÎÇ®ÎÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤éÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¤«¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NHK¤Î¼¡´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£»£±Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò3¡Á4¥«·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³ØÀ¸»þÂå¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡Ö(±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò)É¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£