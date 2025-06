ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お部屋の模様替えやキズ隠しにも使える、ディズニーデザイン「リノベウォールシート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「リノベウォールシート」

© Disney

価格:6,490円(税込)

サイズ:幅約90×250cm

主材:【表面】塩化ビニル樹脂、【中間層】ポリエステル、【粘着剤】アクリル樹脂、【剥離紙】紙

表面防水

フリーカットOK

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

お部屋のイメチェンやキズ隠し・予防に使えるリノベウォールシート。

壁紙の上から簡単に貼れるタイプで、のりを残さずキレイに剥がせます◎

また、簡易防水タイプなのでお手入れもラクチン。

デザインは「ミッキーモチーフ」と「アラベスク」の2種類がラインナップされています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのリノベウォールシート。

白やグレーなどのシンプルなカラーリングなので、どのようなインテリアにもマッチしそう☆

© Disney

一面にはミッキーモチーフがずらり!

遊び心たっぷりなキュートなデザインで、ファン心をくすぐります。

アラベスク

© Disney

「アラベスク」柄のウォールシート。

ピンク×白の色使いがラブリーで愛らしさ満点◎

© Disney

ミッキーモチーフは小ぶりでさりげなくデザインされています。

色合いや柄が華やかなので、お部屋の雰囲気がより明るくなりそう!

© Disney

使い方はとっても簡単。

はさみで好きなサイズにカットできるので、特別な工具類も必要ありません。

© Disney

壁紙の上から貼れて、はがすときも簡単キレイ☆

キレイにはがせるので、賃貸住宅にも使うことができます。

© Disney

壁面はもちろん、棚やカウンター下、様々な場所で大活躍しそう。

© Disney

それぞれお届け時は丸まった状態です。

気軽に貼って剥がせるのが魅力的!

お部屋の模様替えやキズ隠しにも使える、ディズニーデザイン「リノベウォールシート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

