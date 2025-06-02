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One year ago today, Alejandro Garnacho decided to win Goal of the Season. pic.twitter.com/b0LqbQWPYK— Premier League (@premierleague) November 26, 2024