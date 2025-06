¡Ömiss the boat¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¡Ä¡©Á´Á³°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「チャンスを逃す」でした!

直訳すると「ボートに乗り遅れる」ですが、「miss the boat」は「のんびりしていてチャンスを逃す」という意味で使われます。

「I can't help feeling I missed the boat! 」

(チャンスを逃したと思わずにいられない!)