ÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Óー¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー...¸©»º¼ò¤¬¥º¥é¥ê¡ª¡ÖÆüËÜ°ìÈþ¼ò¸©»³·Á¥Õ¥§¥¢¡× ³«ºÅ¡Ê»³·Á»Ô¡Ë
»³·Á¸©¤¬¸Ø¤ëÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à»î°û²ñ¤¬¤ª¤È¤È¤¤¤È¤¤Î¤¦»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸©»º¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Óー¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー...¸©»º¼ò¤¬¥º¥é¥ê¡ª¡ÖÆüËÜ°ìÈþ¼ò¸©»³·Á¥Õ¥§¥¢¡× ³«ºÅ¡Ê»³·Á»Ô¡Ë
º´Æ£Í§Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖÆüËÜ°ìÈþ¼ò¸©»³·Á¥Õ¥§¥¢¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Óー¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É»³·Á¸©¤Î¤ª¼ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ°ìÈþ¼ò¸©»³·Á¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¸©»º¼ò¤Î»î°û²ñ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Î¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Ûー¥ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë£´£³¤Î¼òÂ¢¤È£±£¶¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¤Ï¡¢±«¤ÇÈ©´¨¤¤Å·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤¿¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç°û¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¡£¤¤¤¨ー¤¤¡ª¡×
¿ÀÆàÀî¸©¤«¤é¡Ö¼Â¤ÏµîÇ¯¤âÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Çº£Ç¯¤âÍè¤è¤¦¤È¡£»³·Á¤Î¼ò¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¼ò¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë
¥Öー¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö°ì»þ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤«¤éÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÊÊ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿å¤ß¤¿¤¤¤Ë°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»³·Á¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡¡º´Æ£°ìÎÉ¡¡²ñÄ¹¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»³·Á¤Î¤ª¼ò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ª¼ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Çº×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¸©»º¼ò¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£