¡Ú¶ÛÇ÷¡Û¡Ö¾×ÆÍ¤¹¤ë¤¾¡ª¡×Æ§ÀÚ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÎó¼Ö¤¬¡Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µß½Ð¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡ÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£
¼×ÃÇµ¡¤¬²¼¤ê¤¿Æ§ÀÚ¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Îó¼Ö¤¬·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¡£
¼Ö¤Ï²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀþÏ©¾å¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©
Ì¿¤¬¤±¤Îµß½Ð·à¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¡£
·Ù»¡´±¤¬¼Ö¤Ë¶î¤±´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¼×ÃÇµ¡¤¬²¼¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤È¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò³°¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿Îó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È·Ù»¡´±¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´íµ¡°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤ÇÌ¿½¦¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¡¢·Ù»¡´±¤ÎÆ¨¤²¤í¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë½¾¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£