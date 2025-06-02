ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢3ºÐÄ¹½÷¤¬¡È¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡É¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òËþµÊ¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê33¡Ë¤¬¡¢3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òËþµÊ¤¹¤ëÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´é½Ð¤·¤¢¤ê¡Ë
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤È·ëº§¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿åÃå¤òÃå¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î31Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢AKB48¤Ç¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¿Æ»Ò¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤ÈÌ´¤Î¹ñ¤Ø¡¢ÃÒ¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤è¤¯2¿Í¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤Ã¤¿Ãç¡£Á°¤ÎÆü¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤2¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ1ºÐ°ã¤¤¤ÎÌ¼¤Ï¡¢¾¯¤·¤ª»Ð¤µ¤ó¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ömy Princess¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¡¢¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÄÌî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Á¤Ó¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë