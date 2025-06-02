ÇòËÜºÌÆà¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿13Ç¯´Ö¡¡¤¨¤ê¤Ê¤Ï¡ÖÆ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£2012Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¡¢Ãæ°æµ®°ì±é¤¸¤ëÄ¹ÁÒÏÂÊ¿¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¤¨¤ê¤Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòËÜºÌÆà¡£2012Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï11ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¨¤ê¤Ê¤â¡¢º£¤äºîÃæ¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÇ¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¡É¤ÎÂº¤µ¡¡ÇòËÜºÌÆà¤¬¸«¤»¤¿Èþ¤·¤¤ÎÞ
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹ÁÒ¤¨¤ê¤Ê¤È¤¤¤¦1¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò13Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¤¤¿ÇòËÜºÌÆà¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤ÎÉã¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦Ãæ°æ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¤¨¤ê¤Ê¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡üÄ¹ÁÒ¤¨¤ê¤Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
――11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇòËÜºÌÆà¡Ê°Ê²¼¡¢ÇòËÜ¡Ë¡§¼Â¤Ï¾¯¤·Á°¤«¤é±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÇòËÜ¡§»ä¤Î¿ÈÄ¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï³§¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――Ä¹ÁÒ²È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇòËÜ¡§¤¤¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¡ÊÃæ°æ¡Ëµ®°ì¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÇòËÜ¡§»ä¡¢ÀÎ¤«¤é¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¤Ë¤Ï½Ð¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¡Ö11Ç¯¤Ö¤ê¡×¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇòËÜ¡§³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¤¨¤ê¤Ê¤È¤·¤Æ¤Ï11ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â10ºÐ¤«¤é22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤è¤ê¤â¤¨¤ê¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò1¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃµ¤êÃµ¤ê¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÆü¡¢¿ô»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤º¡¢Ä¹ÁÒ²È¤Î°ì°÷¤ËÌá¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
――Á°ºî¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¨¤ê¤Ê¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï1¿Í¤Î¼«Î©¤·¤¿½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂçÊÑ´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Ìòºî¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÇòËÜ¡§Á°ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¨¤ê¤ÊÆ±ÍÍ¡¢»ä¤â»×½Õ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤»¤º¤È¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤¨¤ê¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¨¤ê¤Ê¤ÏÈþÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢³¤¥´¥ß¥¢ー¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòËÜ¡§¼Â¤ÏÁ°ºî¤Î»þ¤Ë¡¢¤¨¤ê¤Ê¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¾®³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¤½¤¦¤Ê³¨¤òÉÁ¤¯»Ò¤¬·ù¤À¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÉúÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¥¢ー¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――º£¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¤¨¤ê¤Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¾³À¾¢¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌÚÂ¼Í¥ÅÍ¤È¤Î¸òÍ§¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÇòËÜ¡§À¾³À¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢³¤¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÆü¤«¤é´¨¤¯¤ÆÉ÷¤â¤¢¤ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ãç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Î¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¨¤ê¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥ÅÍ¤È¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢Â©È´¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――13Ç¯´Ö¡¢1¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤ê¤Ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇòËÜ¡§»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¹Ô¤¯¤Ù¤Æ»¤ò¤º¤Ã¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ê¤È¡£¤¤Ã¤È¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤È¤¨¤ê¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
――¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇòËÜ¡§¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤«¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ÈÇº¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢µÛ¼ý¤·¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡üÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ°æµ®°ì¤Î¸ÀÍÕ
――ÇòËÜ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòËÜ¡§¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ»¤Ç¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ì¤¤À¤ËÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤ë1¤Ä¤Î»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
――10Âå¤Îº¢¤Ï¿ÊÏ©¤ËÇº¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇòËÜ¡§¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÊÏ©¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤ÆÇº¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ëµ®°ì¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤Ïµ®°ì¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤À¤«¤é¡¢¤¨¤ê¤Ê¤Î¸å¤í¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤âÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
――1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉãÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ°æ¤µ¤ó¤òÊé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇòËÜ¡§»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¼§ÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤ò½À¤é¤«¤¯¡¢Âç¤¤Ê¿´¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
――ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£ºòº£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡ØÈ¢ÃË¡Ù¤¬³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÇòËÜ¡§°ÊÁ°¤«¤é¡¢³¤³°ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Ç®°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¼«¿È¡¢±Ñ¸ì¤È¥í¥·¥¢¸ì¤ÏÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¸À¸ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«Â¾¤Î¹ñ¤È´Ø¤ï¤ë¤ª»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――ºòÇ¯»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇòËÜ¡§ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë