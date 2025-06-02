TWS¡¢ÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBLOOM ¡Êfeat. Ayumu Imazu¡Ë¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
¡¡TWS¤¬¡¢Japan 1st Single¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBLOOM ¡Êfeat. Ayumu Imazu¡Ë¡×¤ò6·î2Æü¸áÁ°0»þ¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛTWS¤Î¿·¶Ê¤¬Ä°¤±¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Õ゙¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡ÙËÜPV¡Ë
¡¡¡ÖBLOOM ¡Êfeat. Ayumu Imazu¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ayumu Imazu¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡Ö²Ö¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ëR&B´¶À¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤¬½Ð¤»¤ë¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡¢³§¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÍ¦µ¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î30Æü¤Ë¤Ï¡ÖBLOOM ¡Êfeat. Ayumu Imazu¡Ë¡×¤Î°ìÉô¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡Ù¤ÎPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖBLOOM ¡Êfeat. Ayumu Imazu¡Ë¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëJapan 1st Single¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢7·î2Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëTWS¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï7·î6Æü¤Î¡ØThe MusiQuest¡Ù¡¢9·î¤Î¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7·î11Æü～8·î10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ëTWS½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢ー¡Ø2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë