¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¡ß¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡È¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡390±ß¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢6·î²¼½Ü¤«¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º´°Á´¿·ºî¤ÎÅÐ¾ì¤Çº£ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥²¡¼¥à¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤â¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´39¼ï
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¯¤ë¤Í¡Á¡×¤ä¡Ö¤â¤¦¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Á¡×¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Î³Ú¤·¤¯Æø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´39¼ïÎà¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡È¤Ï¤¤¤·¤ã¤µ¤ó¡É¤Î¥²¡¼¥à²èÌÌ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²¡¼¥àÈ¯ÇäÅö»þ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¡Á30Âå¤Î¿Í¤â¼ê·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¥Ý¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª²È»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤É¤ì¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«Éõ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¡Ö¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤â¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´39¼ï
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¯¤ë¤Í¡Á¡×¤ä¡Ö¤â¤¦¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Á¡×¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Î³Ú¤·¤¯Æø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´39¼ïÎà¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª²È»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤É¤ì¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«Éõ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¡Ö¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£