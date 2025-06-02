¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¼¡×¿Íµ¤²»³Ú²È¡¦À¶ÄÍ¿®Ìé¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤ä¤¤â¤Á¾Æ¤¤½¤¦¡×¡¡ÀîºêÂëÌé¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿±þÂ³¡¹
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¡¼¡×
¡¡²»³Ú²È¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¶ÄÍ¿®Ìé¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¶Ã¤¤ÎÊó¹ðá¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀîºêÂëÌé¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·ÄÍ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÎÀîºê¤¬à¤·¤Ê¤À¤ì¤Æá¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤¤â¤Á¾Æ¤¤½¤¦¤Ê¿Æ¤·¤µ¡¡¤ªÆó¿Í¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡¢ÇÒ¸«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÍÇ½°î¤ì¤ë¤â¤ÎÆ±»Î¡¢°ú¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¶ÄÍ¤ÎºÊ¤Ï½÷Í¥¤Î²µ¹õ¤¨¤ê¡£Àîºê¤Ï2020Ç¯¤Ë´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òSNS¾å¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£