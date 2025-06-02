¡Ö²»³Ú¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×10Âå¤Î¾ðÇ®¤¬ÇúÈ¯¡ª±âÈþ¥Æ¥£ー¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¤Ë´¿À¼
¡¡±âÈþÂçÅç¤«¤é²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È10Âå¤Î¤¿¤á¤Î²»³Úº×¤¬±âÈþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5·î31Æü¤Ë±âÈþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤Ë¤è¤ë¥Æ¥£ー¥ó¤Î¤¿¤á¤Î²»³Úº×¡¢¡Ö±âÈþ¥Æ¥£ー¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ë½»¤à10Âå¡¢19ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÆ¤¸ì¤ê¤ä¥Ð¥ó¥É¡¢Åç±´¤Ê¤É¡¢±éÁÕ¤ÏÍÍ¡¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤ÏÆÁÇ·Åç¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¹â¹»ÆóÇ¯À¸¤Î¹¬Â¿¹¬À±¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£Ç¯¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎµÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤ò1ÈÖÀ¹¤ê¾å¤²¤¿»²²Ã¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâÄ®¤«¤é»²²Ã¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Örush nova¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êrush nova¡¦À¾ÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄ¶¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£±âÈþ¤Ç¤Î²»³Úº×¤¬¡¢ÎÉ¤¤¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£