À¼Í¥¡¦ÂçÄÍ¹ä±û¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡É¥¢¥¯¥¢¡É¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÂçÄÍ¹ä±û¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿KIYOKO HATA¡ß¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥¢¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ô¥ó¥¯¡ß¥ê¥Ü¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶Íû°Í
¡¡¥¢¥¯¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¿å¿§¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÂçÄÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÇÀ¼¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥¯¥¢¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²óÅú¡£ÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤Ìò¤Î¹â¶¶Íû°Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð¤¦Ãæ¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸ÉÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿ÂçÄÍ¡£¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤é¥ï¡¼¥Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ë¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡É¸ÉÎ©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¸À¤¤Êý¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤¿ÂçÄÍ¡£¡Ö³ä¤È¸½¾ì¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö2´ü¤ÎÉñÂæÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ù¤Ã¤³¤ÎÊý¤Ç1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¡Ê1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡Ë¤¬·ù¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·è¤·¤Æ¥Î¥ê¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKIYOKO HATA¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼6¿Í¡Ê¥¢¥¤¡¢¥¢¥¯¥¢¡¢¥ë¥Ó¡¼¡¢ÍÇÏ¤«¤Ê¡¢¹õÀî¤¢¤«¤Í¡¢MEM¤Á¤ç¡Ë¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢ÀÖºä¥¢¥«»á¡ß²£Áä¥á¥ó¥´»á¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤¬Á´¤¯¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡É·ÝÇ½³¦¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¾×·âºî¡£2020Ç¯¤«¤é½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×2300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë´°·ë¡£23Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢24Ç¯7·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤Ìò¤ò¡¢ÂçÄÍ¤Ï¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¢¥¯¥¢Ìò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ô¥ó¥¯¡ß¥ê¥Ü¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶Íû°Í
¡¡¥¢¥¯¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¿å¿§¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ÂçÄÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÇÀ¼¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥¯¥¢¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²óÅú¡£ÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤Ìò¤Î¹â¶¶Íû°Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð¤¦Ãæ¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸ÉÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿ÂçÄÍ¡£¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤é¥ï¡¼¥Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ë¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKIYOKO HATA¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼6¿Í¡Ê¥¢¥¤¡¢¥¢¥¯¥¢¡¢¥ë¥Ó¡¼¡¢ÍÇÏ¤«¤Ê¡¢¹õÀî¤¢¤«¤Í¡¢MEM¤Á¤ç¡Ë¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢ÀÖºä¥¢¥«»á¡ß²£Áä¥á¥ó¥´»á¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤¬Á´¤¯¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡É·ÝÇ½³¦¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¾×·âºî¡£2020Ç¯¤«¤é½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×2300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë´°·ë¡£23Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢24Ç¯7·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤Ìò¤ò¡¢ÂçÄÍ¤Ï¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¢¥¯¥¢Ìò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£